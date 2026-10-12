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Kritik Survei CELIOS yang Mengungkap Kinerja Bahlil, Idrus Pakai Diksi Konspiratif

Kritik Survei CELIOS yang Mengungkap Kinerja Bahlil, Idrus Pakai Diksi Konspiratif
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Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Waketum Golkar Idrus Marham mengkritik objektivitas survei yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, sebagai pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dengan penilaian kinerja terburuk.

Hal demikian dikatakan Idrus menyikapi survei kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.

“Saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat ke hasil survei, ini tidak faktual,” ujarnya kepada awak media, Senin (12/10).

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Idrus, bahkan menyebut penilaian tersebut patut dipertanyakan apabila tidak didukung indikator yang transparan dan terukur.

“Kalau begini, ini bukan hasil survei lagi. Ini sudah hasil konspiratif,” kata eks Menteri Sosial (Mensos) itu.

Idrus menegaskan kritik terhadap pemerintah memang bagian penting dari demokrasi.

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Namun, harus disampaikan berdasarkan fakta dan bukan dibungkus dengan survei tak punya dasar penilaian jelas.

“Kalau punya agenda lain, silakan. Jangan agenda lain dibungkus dengan hasil survei,” ujarnya.

Waketum Golkar Idrus Marham mempertanyakan indikator yang transparan dari penilaian CELIOS terhadap kinerja Bahlil.

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