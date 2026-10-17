Kritik Wacana Penyaluran Gaji ASN Via Kopdes, Deddy: Jadi Beban Banyak Orang

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras usulan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP).

"Penyaluran gaji ASN melalui kopdes ini akal-akalan agar para pegawai berbelanja di kopdes ketika mengambil gaji. Ini akan menimbulkan banyak persoalan baru," kata Deddy melalui layanan pesan, Sabtu (17/10).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan penyaluran gaji selama ini melalui bank himbara atau bank pembangunan daerah (BPD) langsung ke rekening ASN.

Deddy menyebut terjadi inefisiensi ketika pemerintah menerapkan penyaluran gaji melalui kopdes, karena timbul biaya baru yang membebankan ASN.

"Gaji yang tadinya bisa diambil di mana saja melalui ATM, sekarang harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengambil ke kopdes," kata eks aktivis Walhi itu.

Toh, Deddy menilai bisa terjadi kekacauan pembukuan jika wacana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes MP terwujud.

Dia menilai sangat mungkin rekening yang dipakai operasional kopdes bercampur dengan dana untuk gaji ASN.

"Belum lagi kemungkinan penggelapan gaji ASN yang mungkin saja terjadi akibat sistem yang tidak mendukung," katanya.