Kritik Warganet Bikin Jennifer Lawrence Tolak Peran Sharon Tate

Kritik Warganet Bikin Jennifer Lawrence Tolak Peran Sharon Tate

Kritik Warganet Bikin Jennifer Lawrence Tolak Peran Sharon Tate
Aktis Jennifer Lawrence dalam acara karpet merah ajang penyerahan Piala Oscar tahun 2013. Foto: Oscar

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jennifer Lawrence mengungkapkan bahwa dia pernah menolak kesempatan bermain dalam film “Once Upon a Time in Hollywood”.

Penolakan itu lantara dia mendapat komentar pedas dari warganet yang menilai dirinya tidak “cukup cantik” untuk memerankan Sharon Tate.

Pengakuan itu disampaikan Jennifer Lawrence dalam siniar “Happy Sad Confused”.

Dalam percakapan bersama pembawa acara Josh Horowitz, Lawrence menceritakan bahwa Quentin Tarantino sempat menunjukkan ketertarikan untuk mengajaknya bekerja sama dalam film tersebut.

Namun, reaksi keras dari internet membuatnya meragukan diri hingga memilih mundur dari tawaran itu.

“Yah, dia memang menyatakan minatnya, dan kemudian semua orang berkata, ‘Dia tidak cukup cantik untuk memerankan Sharon Tate’,” ujar Lawrence, seperti dikutip Variety.

Aktris pemenang Oscar ini menambahkan, “Saya cukup yakin itu benar… atau mungkin saya sudah menceritakan versi ini terlalu lama sampai saya mempercayainya. Tetapi internet benar-benar berusaha keras menyebut saya jelek.”

Akhirnya, peran Sharon Tate dalam film rilisan 2019 itu jatuh kepada Margot Robbie. Sebelum penentuan final, baik Robbie maupun Lawrence disebut-sebut masuk dalam daftar kandidat yang dipertimbangkan Tarantino.

