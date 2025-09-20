Kronologi Anak Ricky Perdana Jatuh dari Tangga 3,5 Meter

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ricky Perdana menceritakan kronologi anaknya yang mengalami kecelakaan jatuh dari tangga 3,5 meter di rumahnya.

Peristiwa nahas itu terjadi saat Ricky sedang berada di rumah, tetapi tidak melihat langsung kejadian tersebut.

"Ya, eh, sebenarnya kalau yang namanya kejadian kayak gitu enggak ada yang mau ya, gitu," kata Ricky di kawasan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ricky mengungkapkan saat kejadian, dirinya berada di ruang tamu, sementara istrinya sedang beristirahat di depan televisi, dekat kamar mandi yang biasa digunakan sang anak.

Pria kelahiran 1981 tersebut menjelaskan anaknya sering berlari-lari setelah mandi.

Namun, kali ini, anaknya berlari ke arah tangga yang biasanya dilengkapi dengan pintu pengaman.

"Kecolongannya, dia lari ke arah tangga. Nah, biasanya itu tangga tuh ada pintu. Memang kami sengaja memasang pintu ya," tutur Ricky.

Namun, pintu pengaman tersebut dalam keadaan terbuka, dan anaknya bersembunyi di balik pintu sebelum akhirnya terjatuh.