Kronologi Anggota Brimob Polda Malut Kecelakaan dan Menewaskan Seorang Warga

jpnn.com - Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) menyampaikan belasungkawa atas insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anggota Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Malut dengan seorang warga masyarakat di Kota Ternate.

Kabid Humas Polda Malut Kombes Bambang Suharyono dalam keterangan resminya diterima ANTARA, Senin, menyatakan bahwa kepolisian turut berduka atas meninggalnya korban dan akan memastikan penanganan kasus ini berjalan secara profesional serta transparan.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum FS atas musibah ini. Polda Maluku Utara, khususnya Satbrimob, sangat berduka dan turut berempati atas kejadian tersebut," ujar Kombes Bambang.

Kombes Bambang menjelaskan bahwa insiden kecelakaan itu terjadi pada Sabtu (4/10) sekitar pukul 17.50 WIT di depan Indomaret Kelurahan Akehuda, Kota Ternate.

Kecelakaan melibatkan Bripda MRF, anggota Satbrimob Polda Malut dengan seorang warga bernama FS.

Kronologi kejadian bermula saat Bripda MRF mengendarai sepeda motor dari rumah orang tuanya di Kelurahan BTN menuju barak Brimob di Kelurahan Akehuda untuk mengambil pakaian dinas menjelang kegiatan kedinasan. Namun, sebelum tiba di lokasi tujuan, terjadi insiden kecelakaan.

"Saat berada di jalan raya, korban FS tiba-tiba berlari menyeberang, sehingga membuat Bripda MRF kaget dan tidak sempat menghindar. Benturan pun tak terelakkan," tutur Bambang.

Melihat kejadian tersebut, warga sekitar langsung memberikan pertolongan dan membawa korban ke RS Islam Ternate, rumah sakit terdekat. Namun, nyawa korban tidak tertolong.