Kronologi Anggota TNI Kapten Inf J Tembak Mati Praka PM

jpnn.com, JAYAPURA - Anggota TNI Kodim 1715/Yahukimo Praka PM tewas ditembak Dantim Satgas Ketapang Swasembada BAIS Kapten Inf J.

Kapolres Keerom AKBP Astoto Budi Rahmantyo mengatakan insiden penembakan berawal dari pertengkaran antarkeduanya.

"Belum diketahui motif pertengkaran antar keduanya sehingga terjadi perselisihan yang berujung aksi korban mengejar pelaku dengan kampak kecil, sehingga pelaku merasa terancam dan melepaskan tiga tembakan peringatan, satu di antaranya mengenai kepala korban hingga menyebabkannya meninggal di tempat," kata Kapolres Keerom AKBP Astoto melalui Kapolsek Waris Ipda Mirwan, Minggu malam.

Baca Juga: Kapten Inf J Pelaku Penembakan yang Menewaskan Praka Edison Diamankan

Dia mengatakan kasus penembakan yang terjadi di Kali Mo (Dusun Kali Lapar 2), Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Minggu pagi (7/9).

Dikatakannya setelah mendapat laporan tentang insiden tersebut anggota langsung ke TKP untuk melakukan pengamanan serta koordinasi dengan tokoh masyarakat dan keluarga korban guna mencegah terjadinya gangguan keamanan .

Kapten Inf J saat ini telah diamankan oleh Polisi Militer Kodam XVII Cendrawasih beserta senjata api jenis Sig Sauer P224 yang digunakan dalam insiden tersebut.

Polres Keerom juga telah mengambil langkah cepat untuk mengamankan lokasi dan memastikan situasi tetap kondusif dengan melakukan pendekatan kepada keluarga korban serta tokoh masyarakat agar tidak terprovokasi dan menyerahkan proses hukum peradilan militer di Jayapura.

"Pelaku telah diamankan oleh Polisi Militer di Jayapura untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kapolsek Waris Ipda Mirwan. (antara/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

