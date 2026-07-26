Kronologi Baku Tembak Pelaku Curanmor dengan Sekuriti Citra Raya Tangerang
jpnn.com, TANGERANG - Insiden baku tembak antara petugas keamanan (sekuriti) dengan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terjadi di kawasan Citra Raya, Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (24/7).
Peristiwa itu viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar di Instagram, nampak petugas berkemeja putih memberikan tembakan peringatan kepada pelaku.
Aksi itu pun mengundang perhatian masyarakat dan pengguna jalan yang sedang melintas, beberapa di antaranya bahkan berhenti untuk menjaga jarak.
Polisi menjelaskan aksi itu diawali dari kejar-kejaran antara kepala petugas keamanan setempat yang diketahui merupakan anggota Polri.
"Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini bermula pada Jumat, pukul 09.30 WIB, ketika petugas keamanan setempat mengawasi terhadap gerak-gerik dua orang terduga pelaku curanmor," kata Kasi Humas Polresta Tangerang Ipda Tri Laksono, Sabtu.
Kemudian, kata dia, dari kecurigaan terhadap aktivitas ke dua terduga pelaku melalui pengawasan CCTV membuktikan adanya laporan kehilangan kendaraan yang selanjutnya dilakukan penyisiran dengan berhasil menemukan para pelaku yang berjumlah dua orang.
"Keduanya tampak mengenakan jaket hoodie dan berboncengan mengendarai sepeda motor, diduga tengah memetakan titik-titik sepi yang menjadi target pencurian," ujarnya.
Namun demikian, saat proses penangkapan petugas mendapat perlawanan dengan mengeluarkan senjata api dan menembak ke arah petugas tersebut. Sehingga, atas reaksi itu petugas pun melepaskan tembakan peringatan
Insiden baku tembak antara sekuriti dengan pelaku curanmor terjadi di kawasan Citra Raya, Tangerang.
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