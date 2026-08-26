Kronologi Baku Tembak Polisi dan DPO Narkoba di Lampung Utara, Ada yang Tewas

jpnn.com - Seorang pria berinisial PHP (30) tewas setelah terlibat baku tembak dengan polisi yang akan menangkapnya di Lampung Utara.

Tiga orang anggota Polri dilaporkan terluka dalam operasi penangkapan PHP yang masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus narkoba itu.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari menyebut peristiwa itu terjadi di Muara Jaya, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, sekitar pukul 02.45 WIB.

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"Benar, terjadi penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api di wilayah Lampung Utara. Dalam proses penindakan tersebut terjadi perlawanan menggunakan senjata api sehingga anggota melakukan tindakan tegas dan terukur," kata Yuni, Selasa (25/8/2026).

Dia menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan senjata api.

Petugas kemudian melakukan penyisiran di kawasan Muara Jaya dan mendapati adanya kegiatan hiburan musik.

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Saat petugas hendak melakukan pengamanan, PHP disebut melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api ke arah petugas sehingga terjadi baku tembak.

Dalam kejadian tersebut, seorang pria berinisial PHP (30) tewas setelah terlibat baku tembak dengan petugas. "Sementara itu, tiga anggota polisi mengalami luka," kata Kombes Yuni.