menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kronologi Bayi Fathan Ditemukan, Tubuh Sudah Kaku Terseret Galodo

Kronologi Bayi Fathan Ditemukan, Tubuh Sudah Kaku Terseret Galodo

Kronologi Bayi Fathan Ditemukan, Tubuh Sudah Kaku Terseret Galodo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kondisi rumah warga yang terdampak Galodo di Agam, Sumbar. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.com

jpnn.com, AGAM - Bayi berusia dua bulan bernama Fathan ditemukan selamat setelah semalaman terseret arus banjir bandang atau galodo. Begini kronologinya.

Galodo terjadi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumbar, pada Kamis 27 November 2025 petang.

Maulana Rafi (30), warga setempat menjelaskan malam setelah kejadian dia bersama warga lain melakukan penyisiran darurat di tengah gelap gulita untuk mencari korban yang mungkin terseret air.

Baca Juga:

Namun, minimnya penerangan memaksa mereka menghentikan pencarian.

Keesokan paginya, Jumat (28/11), Maulana kembali menyisir lokasi bencana. Di sinilah momen menegangkan itu terjadi.

“Adik saya tiba-tiba bilang, ‘Bang, ada bayi’,” kata Maulana, Jumat (5/12).

Baca Juga:

Maulana segera menghampiri lokasi yang ditunjuk.

Di antara lumpur pekat, tampak sebuah tangan kecil menyembul, sementara separuh tubuh bayi itu terkubur lumpur.

Berkat kuasa Tuhan, bayi Fathan ditemukan yang semalaman terombang-ambing gelombang galodoh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI