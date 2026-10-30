Kronologi Boat Membawa Wisatawan Asing Meledak dan Terbakar di Nusa Penida

jpnn.com - Empat wisatawan warga negara asing (WNA) dipastikan selamat dalam peristiwa kebakaran kapal untuk selam permukaan (boat snorkeling) di Perairan Gamat Bay, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Kamis (29/10/2026).

Kasubbid Penerangan Masyarakat (Penmas) Bidhumas Polda Bali AKBP Rina Isriana Dewi menyebut seluruh wisatawan dan kru kapal berhasil menyelamatkan diri setelah terjadi ledakan yang memicu kebakaran pada kapal tersebut.

"Seluruh wisatawan asing dan kru berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat," kata dia, Jumat (30/10/2026).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.40 Wita ketika kapal hendak meninggalkan kawasan Gamat Bay, setelah membawa empat wisatawan asing untuk mengikuti aktivitas snorkeling privat.

Berdasarkan keterangan pemandu wisata, sebelum keberangkatan seluruh aspek keselamatan dan kondisi teknis kapal telah diperiksa dan dinyatakan dalam keadaan aman.

Kapal tersebut bertolak dari kantor atau tempat operasional sekira pukul 12.30 Wita dengan tujuan Manta Bay, Crystal Bay, dan Gamat Bay.

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Namun, saat hendak meninggalkan perairan Gamat Bay, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari bagian ujung kapal yang diduga bersumber dari komponen aki yang terpasang di area tersebut.

Ledakan tersebut kemudian memicu kobaran api yang dengan cepat membakar kapal.