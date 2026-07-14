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Kronologi dan Identitas Dokter yang Tewas di Siak, Barang Ini Ditemukan di TKP

Kronologi dan Identitas Dokter yang Tewas di Siak, Barang Ini Ditemukan di TKP
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Polisi mengevakuasi jenazah korban untuk dibawa ke RS Bhayangkara Polda Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Seorang dokter laki-laki bernama Alex Kristo Lotis (30) ditemukan tewas di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak, Selasa (14/7/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

Korban diketahui merupakan dokter yang bertugas di RSUD Tengku Rafian Siak.

Mayat ditemukan setelah korban sempat dilaporkan hilang sejak Senin (13/7/2026) sore.

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Dirkrimum Polda Riau Kombes Hasyim Risahondua mengatakan berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, diketahui kejadian bermula pada Senin sekitar pukul 17.30 WIB.

Saat itu istri korban Yulianti Marbun yang juga berprofesi sebagai dokter, berupaya menghubungi telepon genggam korban. Namun, ponsel korban sudah tidak aktif.

“Merasa khawatir, istri korban kemudian mencari keberadaan suaminya di lingkungan RSUD Tengku Rafian Siak dan menanyakan kepada rekan-rekan sesama dokter,” kata Hasyim.

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Namun, tidak seorang pun mengetahui keberadaan korban.

Pencarian kemudian diperluas dengan menghubungi keluarga korban di Bagan Batu, tetapi hasilnya tetap nihil.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang milik korban, di antaranya telepon genggam, ID card, stetoskop, alat ukur tensi, alat cek gula darah.

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