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Kronologi Hilangnya Berlian Rp 300 Juta Milik Penumpang di Bandara Soetta

Kronologi Hilangnya Berlian Rp 300 Juta Milik Penumpang di Bandara Soetta
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Penyidik dari Polresta Bandara Soetta melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku pembawa kalung berlian milik penumpang penetbangan di Bandara Internasional Soetta, Tangerang, Banten pada Kamis (29/10/2026). (ANTARA/HO-Polresta Bandara Soetta)

jpnn.com, TANGERANG - Polisi telah menemukan perhiasan berupa kalung berlian senilai Rp 300 juta milik seorang penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Penemuan berlian tersebut dalam waktu kurang lebih dari 1x24 jam dari laporan korban kepada pihak kepolisian.

"Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen kami bahwa polisi hadir bersama masyarakat. Kami menindaklanjuti setiap laporan secara profesional, melakukan penyelidikan sesuai prosedur, serta mengoptimalkan langkah yang diperlukan agar masyarakat memperoleh pelayanan dan kepastian hukum," kata Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha di Tangerang, Kamis.

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Dia menjelaskan pengungkapan ini berawal dari laporan keluarga korban berinisial RJN yang mengaku kehilangan kalung berlian di area keberangkatan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (27/10).

Selanjutnya, setelah menerima laporan tersebut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bersama Tim Resmob langsung meneliti rekaman kamera pengawas (CCTV) di selasar keberangkatan internasional Terminal 3.

"Kejadian itu terjadi pukul 04.30 WIB, saat korban bersama keluarga besarnya berada di Terminal 3 hendak berangkat menuju Amerika Serikat. Korban baru menyadari perhiasannya hilang setelah pesawat yang ditumpanginya lepas landas," katanya.

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Selanjutnya, kata dia, pada Rabu (28/10), RJN membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah menerima laporan, Satreskrim bersama Tim Resmob langsung meneliti rekaman kamera pengawas (CCTV) di selasar keberangkatan internasional Terminal 3.

Polisi telah menemukan perhiasan berupa kalung berlian senilai Rp 300 juta milik seorang penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

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