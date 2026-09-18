Kronologi Jay Idzes Cedera hingga Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026
jpnn.com - Timnas Indonesia tak bisa diperkuat Jay Idzes pada ajang FIFA Asean Cup 2026.
Bek Sassuolo itu mengalami cedera dalam pertandingan Serie A di Mapei Stadium, Senin (14/9/2026) dini hari WIB.
Jay turun sejak menit pertama dan menjadi bagian dari lini belakang Sassuolo ketika menghadapi Juventus.
Tim berjuluk I Neroverdi itu bahkan baru kebobolan mampu meraih kemenangan dengan skor 3-2.
Kronologi Cedera Jay Idzes
Namun, memasuki menit ke-81, situasi berubah bagi pemain berusia 26 tahun tersebut. Jay mengalami masalah pada kaki kirinya dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Dia kemudian digantikan oleh Duje Caleta-Car.
Saat meninggalkan lapangan, Jay terlihat memegangi bagian paha kirinya. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian karena FIFA ASEAN Cup 2026 sudah makin dekat.
Sassuolo tidak langsung mengumumkan kondisi sang bek. Jay terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi sebenarnya.
Hasil pemeriksaan akhirnya menunjukkan adanya robekan tingkat sedang pada otot quadriceps paha kiri. Jay pun langsung menjalani program rehabilitasi.
Jay Idzes dipastikan absen membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Begini kronologi cedera yang membuat sang kapten harus menepi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jay Idzes Tak Bisa Bela Timnas Indonesia, Ada Pesan untuk Skuad Garuda
- Siap-siap War! Tiket FIFA ASEAN Cup 2026 Sudah Dijual, Harga Mulai Rp 100 Ribu
- Timnas Indonesia Rilis Jersei Ketiga, Motif Melati dan Warna Biru Laut Jadi Sorotan
- Cedera Otot Paha, Jay Idzes Diperkirakan Absen hingga 8 Pekan
- Jay Idzes Cedera, 3 Pemain Timnas Belum Pulih: Erick Thohir Bicara Plan B Herdman
- Jay Idzes Cedera, Timnas Indonesia Terancam Kehilangan Sang Kapten di FIFA ASEAN Cup 2026