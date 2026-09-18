Kronologi Jay Idzes Cedera hingga Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - Timnas Indonesia tak bisa diperkuat Jay Idzes pada ajang FIFA Asean Cup 2026.

Bek Sassuolo itu mengalami cedera dalam pertandingan Serie A di Mapei Stadium, Senin (14/9/2026) dini hari WIB.

Jay turun sejak menit pertama dan menjadi bagian dari lini belakang Sassuolo ketika menghadapi Juventus.

Tim berjuluk I Neroverdi itu bahkan baru kebobolan mampu meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Kronologi Cedera Jay Idzes

Namun, memasuki menit ke-81, situasi berubah bagi pemain berusia 26 tahun tersebut. Jay mengalami masalah pada kaki kirinya dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Dia kemudian digantikan oleh Duje Caleta-Car.

Saat meninggalkan lapangan, Jay terlihat memegangi bagian paha kirinya. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian karena FIFA ASEAN Cup 2026 sudah makin dekat.

Sassuolo tidak langsung mengumumkan kondisi sang bek. Jay terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

Hasil pemeriksaan akhirnya menunjukkan adanya robekan tingkat sedang pada otot quadriceps paha kiri. Jay pun langsung menjalani program rehabilitasi.