Kronologi Kecelakaan di Tol Andara, Fortuner Terguling setelah Menabrak Agya

jpnn.com - Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi kecelakaan di Gerbang Tol (GT) Andara, Jakarta Selatan pada Selasa (24/3) yang melibatkan dua unit kendaraan.

Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Reiki Indra Brata Manggala menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 WIB, Selasa (24/3/2026).

"Berdasarkan hasil penanganan kejadian yang berlokasi di KM 02+600 ruas tol Depok-Antasari, pengemudi Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh RTD (28), melaju di lajur dua dengan kecepatan kurang lebih 100 km/jam," katanya, Rabu (25/3/2026).

Kemudian setiba di tempat kejadian perkara (TKP), yang bersangkutan bermanuver ke bahu luar untuk menyalip kendaraan di depannya dan mencoba berpindah kembali ke lajur satu, namun di depannya ada kendaraan Toyota Agya yang dikemudikan oleh SM (39).

"Selanjutnya Toyota Fortuner menabrak Toyota Agya yang diketahui ingin keluar GT Andara 1, sehingga mengakibatkan kendaraan Fortuner terguling ke lajur dua dengan posisi melintang," kata Reiki.

Akibat kecelakaan tersebut, kendaraan Toyota Fortuner yang bernomor B 1345 LES mengalami rusak pada bodi dan kaca depan hancur, bodi samping kiri dan kanan hancur beserta pintu rusak dan bodi belakang hancur.

Sementara kendaraan Toyota Agya bernomor polisi B 2370 TFU, rusak pada bodi depan dan bodi belakang dan kanan hancur.

"Kemudian untuk korban jiwa nihil, namun korban luka dua orang," kata Reiky.