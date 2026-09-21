Kronologi Kecelakaan VW Tiguan Vs Mazda di Tol Wiyoto Wiyono

jpnn.com - Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan terjadi di Tol Wiyoto Wiyono KM 03.00 B Jatinegara arah Cawang, Jakarta Timur pada Minggu (20/9/20026) pagi.

Kecelakaan lalu lintas itu diduga terjadi akibat salah satu pengemudi kurang hati-hati saat berpindah lajur.

Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (Kasat PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Rieki Indra Brata Manggala membenarkan adanya insiden yang terjadi sekitar pukul 08.00 WIB itu.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kecelakaan hanya mengakibatkan kerugian materiil," kata Rieki saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kecelakaan berawal saat mobil Volkswagen (VW) Tiguan bernomor polisi B 1696 TJV yang dikemudikan Mohamad Sofwan (59) melaju dari arah Tanjung Priok menuju Cawang di lajur satu.

"Pada saat yang sama, sebuah sedan Mazda bernomor polisi B 1156 NBE melaju searah di lajur dua," ujar Rieki.

Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi VW Tiguan berpindah ke lajur dua dengan maksud mendahului kendaraan di depannya.

Namun, karena jarak yang terlalu dekat, pengemudi sedan Mazda di lajur dua tidak sempat menghindar sehingga menabrak bagian belakang kendaraan VW tersebut.