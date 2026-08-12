Kronologi Kepala KUA di OKU Selatan Tewas Ditusuk, Berawal dari Masalah Parkir

jpnn.com - Personel Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan (Sumsel) memburu pelaku pembunuhan terhadap korban Urarman (56), Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pulau Beringin.

Kasat Reskrim Polres OKU Selatan AKP Aston L Sinaga menyebut peristiwa pembunuhan terjadi di Jalan Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin pada Selasa (11/8) sekitar pukul 09.10 WIB.

"Korban meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk pada bagian dada," kta AKP Aston, kemarin.

Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, kejadian bermula saat korban hendak menjalankan aktivitas rutin di Kantor KUA Pulau Beringin.

Sebelum masuk kantor, korban memarkirkan mobilnya di depan rumah pelaku yang diketahui berinisial RE.

Tak lama berselang, pelaku mendatangi korban dan meminta agar mobil tersebut dipindahkan hingga terjadi cekcok mulut.

Korban lalu memindahkan kendaraannya ke lokasi lain yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian kembali lagi ke kantor KUA untuk melanjutkan aktivitasnya.

Persoalan tersebut kembali memanas ketika korban hendak keluar kantor bersama rekan kerjanya untuk melakukan aktivitas di wilayah Kecamatan Sungai Are.