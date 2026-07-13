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Kronologi Laka Maut Rombongan Hajatan di Pantura Indramayu yang Tewaskan 10 Penumpang

Kronologi Laka Maut Rombongan Hajatan di Pantura Indramayu yang Tewaskan 10 Penumpang
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Kendaraan pikap tampak hancur di bagian belakang kendaraan setelah terlibat dalam kecelakaan maut di kawasan Kijaran, Kabupaten Indramayu pada Minggu (12/7/2026). Foto: Dok. Polres Indramayu

jpnn.com, INDRAMAYU - Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Kijaran, Jalur Pantura, Kabupaten Indramayu pada Minggu (12/7/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Insiden yang melibatkan sebuah mobil pikap Daihatsu Grand Max, truk wing box, dan Mitsubishi losbak itu mengakibatkan 10 orang meninggal dunia serta belasan lainnya mengalami luka-luka.

Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif mengatakan, mobil Grand Max tersebut mengangkut belasan penumpang rombongan yang baru pulang dari menghadiri acara pernikahan dan hendak kembali ke Lelea.

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"Mobil Grand Max bak terbuka itu mengangkut 17 penumpang. Mereka baru selesai menghadiri acara pernikahan dan dalam perjalanan pulang menuju Lelea," kata Undang saat dihubungi.

Menurutnya, kecelakaan bermula saat Grand Max berupaya memutar arah di Jalur Pantura.

Saat hendak berputar, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wing box hingga terdorong ke jalur berlawanan.

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"Dari arah berlawanan kemudian tertabrak lagi oleh kendaraan Mitsubishi losbak sehingga terjadi kecelakaan," ujarnya.

Akibat benturan keras tersebut, tiga penumpang tewas di tempat.

Polisi mengungkapkan kronologi kecelakaan maut truk pikap yang menewaskan 10 penumpang di kawasan Kijaran, Indramayu.

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