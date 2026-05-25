menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kronologi Lima Pendaki Tersambar Petir di Sulsel, Satu Orang Meninggal

Kronologi Lima Pendaki Tersambar Petir di Sulsel, Satu Orang Meninggal

Kronologi Lima Pendaki Tersambar Petir di Sulsel, Satu Orang Meninggal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR Gabungan mengevakuasi jenazah seorang pendaki dengan dibungkus kantong mayat usai tersambar pertir di puncak Gunung Monrolo, Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin (25/5/2026). Tangkapan Layar - ANTARA/Darwin Fatir/HO-Dokumentasi Basarnas Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Seorang pendaki bernama Fauzan, 25, asal Kecamatan Simbang tewas akibat tersambar petir di puncak Gunung Monrolo, Maros, Sulawesi Selatan.

Basarnas Makassar menyatakan empat rekan korban berhasil selamat dalam insiden tersebut.

"Empat orang dinyatakan selamat, sementara satu orang meninggal dunia atas nama Fauzan umur 25 tahun, warga Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Maros," kata Kepala Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar, Senin.

Baca Juga:

Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada Minggu (24/5/2026) pukul 17.20 WITA. Sore itu lima pendaki tersebut berusaha menuju puncak gunung, namun cuaca tiba-tiba berubah ekstrem.

Meski diguyur hujan deras saat tiba di puncak gunung setempat beberapa saat, para korban tetap mengambil gambar dokumentasi di puncak gunung, naas petir langsung menyambar dan mengenai mereka .

Informasi kejadian baru diterima Basarnas Makassar sekitar pukul 20.28 WITA. Laporan menyebutkan adanya rombongan pendaki yang terkena sambaran petir saat berada di puncak gunung.

Baca Juga:

Selanjutnya Basarnas Makassar bersama tim SAR gabungan bersiap melaksanakan evakuasi, termasuk seorang pendaki yang tewas tersambar petir itu di Puncak Gunung Monrolo.

Tim segera diterjunkan ke lokasi dan tiba di kaki gunung sekitar pukul 23.30 WITA. Sebanyak 22 personel SAR gabungan dari Basarnas, Damkar Maros, BPBD Maros, SAR Universitas Hasanuddin (Unhas), Saukang Explore, TRC Teman Berlibur Indonesia, PMI Maros, Potensi SAR, serta warga setempat.

Seorang pendaki bernama Fauzan, 25, asal Kecamatan Simbang tewas akibat tersambar petir di puncak Gunung Monrolo, Maros, Sulawesi Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI