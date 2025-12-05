Kronologi Lisa Mariana Tersangka, Video Syur Dikirim ke MT, Lalu Disebar

jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Reserse Siber atau Ditressiber Polda Jabar menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus video asusila yang melibatkan selebgram Lisa Mariana.

Pria berinisial MT juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. MT bukanlah pasangan atau pria bertato dalam video syur Lisa Mariana, melainkan pihak yang menyebarkan video tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengungkap awal mula kasus yang menjerat Lisa hingga ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelum Lisa Mariana jadi tersangka, polisi juga memeriksa penyebar video asusila yakni teman prianya.

"Kejahatannya tindak pidana ini adalah transmisi elektronik. Transmisi elektronik ini Si LM kirimkan video porno kepada MT," kata Hendra dihubungi, Jumat (5/12/2025).

"MT bukan pelaku dalam video, tetapi (orang yang) transmisi video," tambahnya.

Dalam hal tersebut, MT mengubah privasi folder di layanan penyimpanan daring dari mode privasi ke terbuka, sehingga bisa diakses banyak orang.

"MT buka Google Drive di email menjadi akun terbuka sehingga bisa di download sehingga bisa dilihat orang lain. Kejahatannya di situ, tersebar video porno ini dalam transmisi ini," tuturnya.