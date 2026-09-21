Kronologi OTT KPK yang Menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Penangkapan ini tercatat sebagai OTT ke-21 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026. Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut.

"Benar, sedang ada kegiatan di lapangan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

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Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Sirajudin Lasena ditangkap bersama 13 orang lainnya dalam OTT tersebut.

"Dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Budi mengatakan KPK menangkap Sirajudin Lasena di Jakarta bersama empat orang lainnya.

"Lima orang diamankan di Jakarta. Salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara, salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Utara," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan KPK menangkap delapan orang lainnya di Sulawesi Utara, sedangkan seorang lainnya di Gorontalo.