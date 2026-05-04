Kronologi Pelajar Tenggelam di Sungai Nagan Raya

Kronologi Pelajar Tenggelam di Sungai Nagan Raya

Petugas BPBD Nagan Raya, Provinsi Aceh melakukan upaya pencarian terhadap korban tenggelam di aliran Sungai Tadu, di kawasan Desa Gapa Garu, Kecamatan Tadu Raya, kabupaten setempat, Minggu (3/5/2026). ANTARA/HO-BPBD Nagan Raya

jpnn.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mengerahkan personel untuk mencari pelajar yang tenggelam di sungai di Desa Gapa Garu, Kecamatan Tadu Raya.

"Hingga saat ini korban belum ditemukan," kata Kepala BPBD Nagan Raya, Aceh, Irfanda Rinaldi kepada ANTARA, Minggu malam (3/4/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima, korban Kamaludin (15), warga Desa Gapa Garu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, diduga tenggelam pada Jumat (1/5) sore sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang menyeberang sungai di desanya.

Korban terseret arus Sungai Krueng Tadu, Kecamatan Tadu Raya, saat menggunakan tali guna berangkat ke arah kebun untuk mengambil rakit.

"Pada saat berada di tengah sungai, korban terseret arus dan kemudian dilaporkan tenggelam," kata Irfanda.

BPBD Nagan Raya, Aceh yang mendapatkan informasi tersebut kemudian bergegas bergerak ke lokasi kejadian, guna melakukan upaya pencarian terhadap korban di sekitar aliran sungai setempat.

Meski telah berupaya melakukan pencarian terhadap korban hingga Minggu (3/5) sore, keberadaan korban Kalamudin belum diketahui secara pasti.

Petugas terus berupaya melakukan pencarian di sekitar lokasi aliran sungai tempat korban dilaporkan tenggelam pertama kali.

