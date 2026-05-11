Kronologi Pemain Persib Tersulut Emosi Setelah Diprovokasi di Bandara Balikpapan

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ketegangan pascaduel El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung masih terjadi di luar lapangan.

Terbaru, skuad Persib diduga mendapat tindakan tidak suportif dari oknum suporter Persija, The Jakmania.

Insiden itu terjadi di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, pada Senin (11/5/2026) siang, saat tim dan offisial hendak pulang ke Bandung.

Dalam rekaman video di media sosial, tampak oknum suporter itu menyanyikan chant-chant yang mengandung provokasi kepada pemain Persib. Beberapa pemain seperti Beckham Putra, Kakang Rudianto, dan Sergio Castel, tersulut emosi dan sempat mengejar oknum suporter itu.

Petugas yang ada di bandara hingga pihak kepolisian langsung melerai ketegangan di bandara itu. Situasi pun bisa kembali kondusif, setelah petugas dan offisial turut membantu menenangkan pemain.

Saat dikonfirmasi, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengatakan, insiden itu berawal dari provokasi yang dilakukan oleh oknum suporter The Jakmania terhadap penggawa Persib.

Umuh yang ikut dalam rombongan Persib itu pun menceritakan kronologi kejadian tindakan provokatif tersebut.

Ia menjelaskan, saat tim hendak menaiki pesawat di bandara, ada sekelompok suporter yang sudah melontarkan ucapan-ucapan provokatif terhadap pemain.

Oknum suporter The Jakmania diduga memprovokasi pemain Persib di Bandara Balikpapan. Beckham Putra dan Kakang Rudianto sempat tersulut emosi.

