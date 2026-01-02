menu
JPNN.com » Kriminal » Kronologi Pemuda Tewas Dikeroyok Malam Tahun Baru di Makassar

Kronologi Pemuda Tewas Dikeroyok Malam Tahun Baru di Makassar

Kronologi Pemuda Tewas Dikeroyok Malam Tahun Baru di Makassar
Korban tewas dikeroyok. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com - Pengeroyokan pada malam Tahun Baru 2026 di Makassar menewaskan seorang pemuda berinisial MFS (19).

Personel Polrestabes Makassar masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku pengeroyokan terhadap warga Kabupaten Gowa tersebut.

"(Korban) dikeroyok sejumlah orang anak muda. Sedang pengembangan," kata Kasi Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahiduddin, Jumat (2/1/2026).

Korban berinisial MFS dikeroyok sejumlah orang saat menemui pacarnya di Jalan Kerung-kerung saat ikut merayakan puncak malam tahun baru pada Kamis, 1 Januari 2026.

Pihak keluarga menceritakan kronologisnya. Malam itu korban sedang berada di jalanan menemani pacarnya berjualan kuliner.

Namun, saat ada pesta kembang api, petasan yang dimainkan sejumlah orang mengarah ke dirinya lalu meletus.

Merasa terganggu, korban mendatangi orang yang meletuskan petasan tersebut, tetapi nahas, beberapa pemuda malah langsung mengeroyok korban hingga terjadi keributan.

Korban dipukuli para pelaku yang sebagian di antaranya membawa senjata tajam jenis pisau.

Beginilah kronologi pemuda tewas dikeroyok sejumlah orang pada malam Tahun Baru 2026 di Makassar. Saat kejadian, korban sedang menemani pacarnya berjualan.

