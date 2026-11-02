Kronologi Penangkapan Dua Pelaku Pencurian di Koci Padel House

jpnn.com, JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus pelaku pencurian di Koci Padel House, Jalan Dharmawangsa X, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Tersangka dua orang, berinisial I.A. alias B. dan S.R," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

Dia mengatakan pencurian barang milik PT Solid Sigma Indonesia itu terjadi pada Kamis (8/10) dan dilaporkan oleh pelapor berinisial B.A.W.

"Kerugian yang dialami korban akibat pencurian ini diperkirakan mencapai Rp12 juta," kata Budi, Senin.

Dalam pencurian itu, I.A. bertugas merusak kunci pintu, masuk ke dalam lokasi, mengambil barang-barang elektronik, kemudian menjualnya melalui media sosial Facebook dengan sistem Cash on Delivery (COD).

Sementara itu, tersangka S.R. berperan mengajak dan merencanakan tindak pencurian, menyiapkan alat tang untuk merusak kunci, serta mengawasi situasi di luar lokasi kejadian.

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"Kedua tersangka berhasil ditangkap petugas pada Senin (26/10) di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat ini, keduanya menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Selasa (27/10)," ujar Budi.

Dari penanganan kasus tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain rekaman kamera pengawas (CCTV), perlengkapan yang digunakan saat melakukan pencurian, telepon genggam, pakaian, serta dua helm. Salah satu helm yang disita itu merupakan milik korban.