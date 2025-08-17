menu
Kronologi Pendaki Gunung Klabat Jatuh ke Jurang dan Tewas

Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki, Yohanes Piay, warga Sea, Kecamatan Malalayang, Manado, Sulawesi Utara yang terjatuh ke jurang sedalam kurang lebih 25 meter dalam keadaan meninggal dunia di Pos 2 Gunung Klabat, Minahasa Utara. ANTARA/HO-SAR Manado.

Korban dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia di Pos 2 Gunung Klabat, Kabupaten Minahasa Utara.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 15 Agustus 2025, sekitar pukul 19:40 WITA.

Saat itu korban bersama teman-temannya sedang beristirahat di Pos 2 Gunung Klabat.

"Tiba-tiba korban terpeleset dan jatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 25 meter," kata Humas Kantor SAR Manado, Nuriadin Gumeleng di Manado, Sabtu (16/8/2025).

Rekan korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado pada pukul 21:15 WITA.

Tim Rescue Basarnas Sulut yang menerima laporan kemudian bergerak ke lokasi dengan membawa peralatan evakuasi.

Setelah melakukan persiapan, tim berhasil menemukan korban pada Sabtu, 16 Agustus 2025, pukul 01:05 WITA.

Beginilah kronologi pendaki Gunung Klabat jatuh ke jurang sedalam 25 meter dan ditemukan tewas. Jasad korban sudah diserahkan kepada keluarga.

