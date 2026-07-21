Kronologi Penembakan WNA Maroko di Canggu Bali
jpnn.com, BADUNG - Aparat kepolisian menangkap pelaku penembakan terhadap seorang warga negara asing asal Maroko dan petugas keamanan di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali.
Berdasarkan hasil tes urine terhadap tersangka HSH, menunjukkan adanya kandungan THC, MDMA, dan amfetamin alias poisitf narkoba.
Kepala Polres Badung AKBP Joseph Edward Purba mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan setelah pelaku diamankan dan menjalani pemeriksaan kesehatan.
"Terhadap tersangka juga sudah kami lakukan tes urine dengan hasil positif THC, MDMA, dan amfetamin," kata Joseph saat konferensi pers di Mapolres Badung, Senin.
Selain tes urine, polisi juga memastikan kondisi kesehatan pelaku dalam keadaan baik sehingga dapat menjalani proses hukum.
Saat ini tersangka HSH telah resmi ditahan untuk kepentingan penyidikan.
Kapolres menjelaskan insiden penembakan itu terjadi pada Jumat (17/7) dini hari sekitar pukul 02.50 Wita di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Peristiwa bermula ketika tersangka yang berada di bawah pengaruh alkohol terlibat cekcok dengan pengunjung lain. Saat petugas keamanan berupaya melerai, tersangka mengeluarkan senjata api dan melepaskan satu kali tembakan yang mengenai petugas keamanan berinisial IMYM serta EA (25), warga negara Maroko.
Polisi menangkap pelaku penembakan terhadap seorang WN Maroko dan petugas keamanan di Canggu, Bali.
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