Kronologi Penemuan Mayat Bayi di Summarecon Bandung, Pelaku Siap-Siap Saja
jpnn.com - Tim Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung mengusut kasus penemuan mayat bayi laki-laki di kawasan perumahan Summarecon Bandung, Kota Bandung pada Jumat pagi (24/4/2026).
Kanit Reskrim Polsek Gedebage Ipda Bambang Dewanto menjelaskan penemuan mayat pertama kali dilaporkan petugas kebersihan perumahan yang melihat benda mencurigakan.
"Awalnya belum diketahui jenis kelaminnya, namun setelah dilakukan pemeriksaan awal, diketahui bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki," kata Bambang saat dikonfirmasi di Bandung.
Mayat bayi ditemukan dalam kondisi terbungkus kain dan dilapisi plastik kresek berwarna putih.
Bayi tersebut juga dibalut beberapa lapis pakaian sebelum diikat dan dimasukkan ke dalam plastik.
Bambang menyebut penemuan terjadi sekitar pukul 08.30 WIB oleh dua petugas yang tengah membersihkan area taman di sekitar lokasi.
Dari kondisi fisik, polisi menduga bayi tersebut baru saja dilahirkan karena masih ditemukan sisa darah serta ari-ari yang belum terlepas.
"Secara kasat mata kondisi tubuh bayi utuh, namun untuk memastikan penyebab kematian akan dilakukan pemeriksaan medis oleh pihak rumah sakit," ucapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
