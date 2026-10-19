Kronologi Pengungkapan Pabrik Obat Keras Berkapasitas 8 Juta Butir per Hari di Bandung

jpnn.com - Polisi mengungkap operasional pabrik dan gudang produksi obat keras ilegal jenis Tramadol dan Heximer berkapasitas hingga 8 juta butir per hari, di kawasan pergudangan Bizpark, Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari penangkapan seorang tersangka di Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi, Bandung pada Jumat (16/10) sekitar pukul 18.00 WIB.

"Mulanya mengamankan satu orang tersangka pada hari Jumat di kilometer 125 Purbaleunyi dengan barang bukti 600 ribu butir Hexymer siap edar. Barang bukti tersebut hendak dibawa menuju Jakarta," kata Hengki di Bandung, Minggu (18/10/2026).

Berdasarkan hasil pengembangan pada Sabtu (17/10), hingga Minggu, polisi menggerebek tiga lokasi yang berdekatan di kompleks Pergudangan Bizpark, Kopo.

Dalam rangkaian pengungkapan itu, polisi menangkap empat tersangka tambahan sehingga total tersangka yang diamankan mencapai lima orang.

Irjen Hengki menyebut para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari pembeli, peracik, hingga pengantar dan koordinator pengiriman obat sesuai pesanan.

"Kami masih mendalami keterlibatan masing-masing tersangka dalam jaringan produksi dan distribusi obat keras ilegal tersebut," katanya.

Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita bahan baku obat dalam jumlah berton-ton yang disimpan di puluhan drum, mesin cetak dan pemanas, puluhan unit telepon seluler, laptop berisi data penjualan, serta buku rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas bisnis ilegal tersebut.