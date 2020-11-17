Kronologi Penumpang Lompat ke Laut dari KM Leuser

jpnn.com, BIMA - Seorang penumpang KM Leuser bernama Aji Nugraha (26) melompat ke laut saat kapal berlayar dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (12/11).

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengungkapkan kronologi peristiwa yang terjadi di perairan Laut Flores tersebut.

"Berdasarkan keterangan anak buah kapal (ABK) KM Leuser dan sejumlah saksi, pada pukul 15.37 Wita telah terjadi orang melompat ke laut," kata Kepala Pelni Cabang Bima Budiarto, Minggu.

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Ia menjelaskan sekitar pukul 15.35 Wita korban terlihat berada di bagian luar pagar pembatas atau reling dek lima sisi belakang sebelah kiri kapal sambil merokok.

Korban kemudian terlihat dalam kondisi kebingungan sebelum menaiki pagar pembatas dan menjatuhkan diri ke laut.

Aji berangkat bersama teman sekampungnya, Iyay Muhamad Toha S. Rekan korban tersebut menyebut Aji memiliki riwayat gangguan kesehatan mental yang terkadang kambuh.

Setelah kejadian, ABK KM Leuser segera melemparkan pelampung ke laut sebagai upaya pertolongan awal.

Pihak kapal juga melakukan pencarian dengan memutar kapal sebanyak tiga kali dan bertahan sekitar satu jam di sekitar titik koordinat yang diduga menjadi lokasi korban melompat.