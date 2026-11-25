jpnn.com, BOGOR - Puluhan penambang emas tanpa izin (PETI) terjebak di dalam dua lubang galian di aliran Sungai Ciseureuh, kawasan Gunung Butak, area IUP PT Antam UBPE Pongkor, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan peristiwa ini berawal pada Senin (23/11) sekitar pukul 18.00 WIB saat hujan berintensitas lebat mengguyur kawasan Gunung Butak.

Kemudian, sekitar pukul 23.00 WIB, debit air Sungai Ciseureuh meningkat drastis hingga merembes masuk ke dalam dua lubang galian tambang.

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Berdasarkan keterangan saksi, di lubang pertama terdapat sekitar 30 penambang yang sedang beraktivitas di dalam.

Saat air sungai mulai meluap dan masuk pada pukul 23.00 WIB, sebanyak 11 orang di antaranya berhasil menyelamatkan diri ke luar lubang.

"Sementara di lubang kedua, menurut keterangan saksi, ada sekitar 7 orang yang masuk ke dalam. Jadi total sementara ada 26 korban yang masih terjebak," kata Hendra, Rabu (25/11).

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Polisi baru menerima laporan adanya orang terjebak dalam lubang galian emas ilegal itu, pada Selasa (24/11) sekitar pukul 15.30 WIB sore.

Upaya evakuasi awal sempat dilakukan warga dan pihak keluarga menggunakan mesin pompa air untuk menyedot genangan di dalam lubang.