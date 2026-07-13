Kronologi Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Kapolsek Jagakarsa Kolpol Nurma Dewi membeberkan kronologi teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan, Senin (13/7).

Nurma mengaku sekira pukul 07.30 WIB pelaku mengirimkan teror lewat WhatsApp ke seorang guru dan petugas tata usaha.

"Katanya dikasih tahu mau diiniin gitu (SD akan dibom)," kata Nurma kepada JPNN.com, Senin (13/7).

Nurma menuturkan hingga saat ini tidak ditemukan adanya bom dan benda mencurigakan oleh tim dari Gegana dan Densus 88.

"Penanganan dari Densus 88 dan Gegana sudah datang dan lagi menyisir TKP dan sudah 2 jam," ujar Nurma.

Terpisah salah satu orang tua murid Laili mengaku kaget ada teror bom tersebut.

Dia pun mengaku situasi di sekolah tersebut menjadi tidak kondusif, lantaran saat itu para siswa sedang melakukan upacara bendera.

"Kejadian pagi, rame banget, anak–anak sudah dipulangkan semua," kata Laili.