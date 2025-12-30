Kronologis 2 Penerjun Payung Tewas di Perairan Pangandaran

jpnn.com - PANGANDARAN - Dua penerjun tewas dalam insiden kecelakaan saat kegiatan terjun payung yang berlangsung di wilayah Perairan Laut Bojongsalawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (30/12).

Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan menyebutkan identitas dua penerjun payung yang tewas, yakni laki-laki bernama Rusli kelahiran Medan, 7 Oktober 1961.

Satu lagi, Widiasih kelahiran Bandung, 27 Juni 1967 warga Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam," katanya.

Dia menuturkan kegiatan terjun payung itu digelar di wilayah perairan Pangandaran, Selasa sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian mendapatkan laporan adanya insiden penerjun jatuh di perairan Laut Bojongsalawe.

Selanjutnya, kata dia, semua tim gabungan Basarnas, Satuan Polairud, TNI, tim kesehatan, dan instansi terkait langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan dan pencarian korban.

Tim berhasil menemukan korban pertama Rusli, kemudian korban kedua yang sempat hilang, yakni Widiasih.

"Satu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat tenggelam, sedangkan satu korban lainnya sempat dilakukan pencarian dan kemudian dinyatakan meninggal dunia," katanya.