jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi memberikan penghargaan kepada tiga personel Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) yang membantu pencarian dan evakuasi korban kecelakaan helikopter MI-17 TNI AD.

Penghargaan diserahkan di Mapolda Kalteng, Palangkaraya, Jumat (27/11/2026).

Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi TNI AD atas keberanian, kepedulian, dan dedikasi personel Polri dalam membantu misi kemanusiaan tersebut.

KSAD menyampaikan terima kasih atas bantuan personel Polda Kalteng yang mendukung proses pencarian dan evakuasi awak helikopter yang jatuh di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan.

"Terima kasih atas peran Polda Kalteng yang membantu TNI AD," ujar Tandyo.

Menurut Tandyo, puing helikopter yang jatuh di laut telah dievakuasi ke Semarang untuk dievaluasi.

"Berkat kegigihan prajurit Bhayangkara Polda Kalteng, dua jenazah prajurit TNI AD yang ada di dalam heli dapat dievakuasi," kata Tandyo.