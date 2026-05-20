KSAD Harap Setiap Kabupaten Memiliki Batalyon TP

jpnn.com - Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut pihaknya terus menggenjot pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di berbagai wilayah.

Dia berharap setiap kabupaten atau kota di Indonesia bakal memiliki satuan Yon TP dalam beberapa waktu mendatang.

Hal demikian disampaikan Maruli setelah hadir dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

"Harapannya tiap kabupaten nantinya memiliki satu batalyon, ditambah batalyon kecabangan seperti pertahanan udara, armed, zeni, dan sebagainya," kata dia melalui keterangan persnya dikutip Rabu (20/5).

Toh, kata Maruli, pembentukan Yon TP menjadi aspirasi daerah dengan menanyakan waktu pembentukan satuan tersebut.

"Hampir seluruh daerah menanyakan kapan pembangunan satuan tersebut dilaksanakan di wilayah mereka,” lanjut eks Pangkostrad itu.

Maruli menegaskan TNI AD terus mendukung berbagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto seperti pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, dan penguatan sektor pertanian.

Menurutnya, program prioritas itu menjadi upaya TNI membantu percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.