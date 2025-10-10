KSAD Jenderal Maruli Ajak Prajurit Jaga Kekompakan Demi Majukan TNI AD

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mengajak seluruh prajurit TNI Angkatan Darat untuk terus menjaga kekompakan sebagai modal utama dalam memajukan satuan dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Jenderal Maruli menyampaikan hal itu saat mengikuti olahraga bersama prajurit, PNS, dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana serta keluarga besar Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Korps Infanteri di Markas Pussenif, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

“Selalu berpikir lebih baik, saya yakin yang penting tentara itu kompak. Kalau kita kompak, kita sama-sama berupaya mengangkat derajat Angkatan Darat, derajatnya Infanteri. Saya meyakini banyak yang bisa kita lakukan. Mulai dari meningkatnya pendidikan Infanteri, fasilitas yang lebih baik, hingga kesejahteraan prajurit yang juga semakin meningkat,” ujar Kasad.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Maruli menyampaikan pimpinan Angkatan Darat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui berbagai langkah nyata, di antaranya dengan merenovasi lebih dari 5.000 unit rumah dinas dan lebih dari 400 Koramil di seluruh Indonesia.

KSAD juga menegaskan TNI AD terus berkomitmen membantu prajurit dan keluarganya untuk memiliki rumah pribadi melalui program Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP-TWP) dengan bunga rendah serta kemudahan administrasi dan fasilitas pembiayaan yang lebih terjangkau.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral pimpinan untuk memastikan setiap prajurit dan keluarganya dapat hidup layak, sekaligus menjadi bukti nyata perhatian TNI AD terhadap kesejahteraan anggotanya.

Baca Juga: KSAD Jenderal Maruli dan KSAD Australia Perkuat Kerja Sama Militer

Jenderal Maruli mengapresiasi penyelenggaraan olahraga bersama dan syukuran HUT ke-80 Korps Infanteri sebagai bentuk kebersamaan dan pembinaan yang positif.

Dia berharap momen ini dapat mempererat hubungan antara pimpinan dan prajurit serta menumbuhkan semangat juang dalam menjalankan tugas pengabdian.