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KSAD Jenderal Maruli Beber Kronologi Penggerebekan Rumah Dinas Jadi Markas Judol 

KSAD Jenderal Maruli Beber Kronologi Penggerebekan Rumah Dinas Jadi Markas Judol 
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Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berbicara di depan para pemimpin redaksi media massa di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026). Foto: jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkap kronologi penggerebekan di rumah dinas TNI AD yang dipakai warga sipil sebagai tempat operator judi online (judol).

Maruli menjelaskan bahwa lokasi rumah dinas itu berada di kompleks perumahan yang dihuni pensiunan dan tentara aktif. Kompleks itu bernama KPAD Cijantung, Jakarta Timur.

Jenderal bintang empat itu menjelaskan bahwa warga sekitar pun telah menaruh curiga dengan aktivitas yang terjadi di dalam rumah. 

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Berdasarkan kecurigaan itu, penghuni sekitar langsung melakukan penggerebekan, Minggu (4/10).

"Sehingga digerebek oleh mereka sendiri tanpa sepengetahuan. Saya pikir, ya kalau masyarakat sekitar ikut merasa mengamankan, saya pikir bagus, kan, jadinya," kata KSAD Jenderal Maruli saat ditemui awak media di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat.

Laporan tersebut pun sampai kepada pihak Polisi Militer Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya.

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Di hari yang sama, pihak Pomdam Jaya menggeledah rumah tersebut dan mengamankan 11 warga sipil yang ada di dalam, beserta 32 unit komputer.

Menurut Maruli, Pomdam Jaya juga sudah menahan satu prajurit yang merupakan penghuni asli rumah tersebut.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap kronologi penggerebekan rumah dinas yang dijadikan tempat operator judi online.

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