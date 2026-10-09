KSAD Jenderal Maruli Beber Kronologi Penggerebekan Rumah Dinas Jadi Markas Judol
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkap kronologi penggerebekan di rumah dinas TNI AD yang dipakai warga sipil sebagai tempat operator judi online (judol).
Maruli menjelaskan bahwa lokasi rumah dinas itu berada di kompleks perumahan yang dihuni pensiunan dan tentara aktif. Kompleks itu bernama KPAD Cijantung, Jakarta Timur.
Jenderal bintang empat itu menjelaskan bahwa warga sekitar pun telah menaruh curiga dengan aktivitas yang terjadi di dalam rumah.
Berdasarkan kecurigaan itu, penghuni sekitar langsung melakukan penggerebekan, Minggu (4/10).
"Sehingga digerebek oleh mereka sendiri tanpa sepengetahuan. Saya pikir, ya kalau masyarakat sekitar ikut merasa mengamankan, saya pikir bagus, kan, jadinya," kata KSAD Jenderal Maruli saat ditemui awak media di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat.
Laporan tersebut pun sampai kepada pihak Polisi Militer Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya.
Di hari yang sama, pihak Pomdam Jaya menggeledah rumah tersebut dan mengamankan 11 warga sipil yang ada di dalam, beserta 32 unit komputer.
Menurut Maruli, Pomdam Jaya juga sudah menahan satu prajurit yang merupakan penghuni asli rumah tersebut.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap kronologi penggerebekan rumah dinas yang dijadikan tempat operator judi online.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- TNI Tahan Letkol Arman Buntut Kasus Rumah Dinas Jadi Markas Judi Online
- Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Militerisme, Kembalikan TNI pada Fungsi Pertahanan
- Soal Dugaan Kasus Judi Online di Rumah Dinas TNI, Komisi I Tuntut Pengusutan Tuntas
- Rumah Dinas TNI Jadi Tempat Operasional Judol, KSAD Jenderal Maruli: Sangat Memalukan
- KSAD Maruli: Sangat Memalukan!
- Kontak Senjata di Maybrat, TNI Tembak Mati 3 Anggota OPM