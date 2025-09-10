KSAD Jenderal Maruli dan KSAD Australia Perkuat Kerja Sama Militer

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima kunjungan kehormatan Chief of The Australian Army, Lieutenant General Simon Stuart di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh persahabatan serta menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen kerja sama militer berkelanjutan antara TNI AD dan Angkatan Darat Australia.

Kedatangan KSAD Australia diawali dengan penyambutan resmi oleh KSAD bersama para Pejabat Utama TNI AD. Kemudian dilanjutkan upacara kehormatan militer sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan tersebut.

Pertemuan ini menandai eratnya hubungan bilateral persahabatan kedua angkatan darat yang selama ini telah terjalin melalui berbagai program kerja sama.

Dalam kesempatan itu, Lieutenant General Simon Stuart juga menyampaikan bahwa dirinya akan segera memasuki masa purna tugas, untuk itu ia mengapresiasi hubungan baik yang telah terbangun diantara kedua negara selama kepemimpinannya.

Lieutenant General Simon Stuart juga berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan TNI AD.

Baca Juga: Panglima TNI Dampingi Menhan Sambut Kedatangan Kapal Perang TNI AL Berkemampuan Multifungsi

Dia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi militer dalam menghadapi dinamika dan tantangan keamanan kawasan yang makin kompleks serta menyampaikan harapannya agar kerja sama kedua angkatan darat dapat terus berkembang di masa mendatang.

Senada dengan itu, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan apresiasi atas kontribusi Angkatan Darat Australia dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia-Australia.