KSAD Jenderal Maruli Kembali Salurkan 84 Kendaraan Dinas untuk Perkuat Tugas Satuan di Lapangan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., kembali menyerahkan sebanyak 84 unit kendaraan dinas kepada jajaran TNI Angkatan Darat.

Penyerahan kendaraan dinas tersebut berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (17/10/2025) itu merupaka upaya memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas satuan di lapangan.

Adapun kendaraan dinas yang disalurkan terdiri atas 2 unit Toyota Hilux, 4 unit Toyota Fortuner, 7 unit Mitsubishi Pajero, 24 unit Toyota Rush, 25 unit Toyota Avanza, 2 unit Ambulans, serta 20 unit kendaraan angkutan personel 2,5 ton.

Jenderal Maru dalam sambutannya menyampaikan hingga saat ini total kendaraan yang telah didistribusikan kepada jajaran TNI AD sejak tahun 2024 telah mencapai 559 unit.

“Hari ini kita sudah siapkan 84 unit kendaraan yang akan didistribusikan kepada jajaran. Seperti yang saya selalu sampaikan, kita targetkan akan mendistribusikan kendaraan sebanyak 300 mobil per tahun untuk kegiatan swadaya mobil, namun untuk tahun depan kita akan tingkatkan menjadi 400 kendaraan,” ujar Jenderal Maruli.

KSAD menegaskan penyaluran kendaraan ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan dukungan logistik dan operasional bagi satuan di seluruh Indonesia.

Dia berharap langkah ini dapat menunjang kinerja satuan agar tugas pokok TNI AD dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Selain menyerahkan kendaraan dinas, Kasad juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan.