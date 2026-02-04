KSAD Jenderal Maruli Memberangkatkan Prajurit Berprestasi untuk Umrah dan Ziarah Rohani

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc memberikan penghargaan kepada prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD yang berprestasi untuk melaksanakan ibadah umrah dan ziarah rohani.

Menurut Jenderal Maruli, pimpinan TNI AD memberikan penghargaan secara nyata kepada Prajurit dan PNS yang memiliki kinerja, dedikasi, dan pengabdian yang baik.

Jenderal Maruli menyampaikan hal itu saat sambutan pada acara pelepasan jemaah Umrah dan ziarah rohani bertepatan dengan rangkaian peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (4/2/2026).

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc memberikan sambutan pada acara peringatan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW sekaligus memberangkatkan prajurit dan PNS TNI AD berprestasi untuk umrah dan ziarah rohani. Foto: Dispenad

“Kami menghargai kinerja dan prestasi anggota dengan memberangkatkan mereka melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dapat menambah semangat dalam bekerja sekaligus meningkatkan kualitas ibadah (prajurit, red),” ujar Jenderal Maruli.

Lebih lanjut, KSAD berharap pelaksanaan ibadah ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pribadi prajurit, tetapi juga dalam pembinaan keluarga.

Dia menegaskan program pemberangkatan umrah dan ziarah rohani ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasi personel jajaran TNI Angkatan Darat.