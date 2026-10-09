Rumah Dinas TNI Jadi Tempat Operasional Judol, KSAD Jenderal Maruli: Sangat Memalukan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa pengunaan rumah dinas TNI AD menjadi tempat operasional judi online, merupakan peristiwa yang sangat memalukan.

"Ini justru hal yang sangat memalukan buat kami," kata KSAD Jenderal Maruli saat ditemui di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Jenderal Maruli mengatakan bahwa oknum prajurit yang terlibat judol itu saat ini ditahan di Markas Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam) Jaya. Dia memastikan prajurit itu akan menerima sanksi tegas dari satuan.

Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa TNI AD sangat tegas menolak seluruh aktivitas yang berkaitan dengan judol.

“Kami pastikan, enggak mungkinlah kami melindungi (oknum prajurit) yang seperti itu," imbuh Maruli.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan pihak Pomdam Jaya telah menahan seorang prajurit TNI terkait kasus penggunaan rumah dinas untuk kegiatan judol.

"Rumah dinas itu ditempati oleh yang bersangkutan dan saat ini dia sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," kata Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Prajurit TNI yang ditahan itu bernama Letnan Kolonel (Inf) Arman yang diketahui sebagai Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Gartap) 1/Jakarta.