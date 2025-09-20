KSAD Jenderal Maruli Tegaskan Rekrutmen Prajurit TNI AD Transparan & Tanpa Dipungut Biaya

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa rekrutmen prajurit TNI AD makin transparan dan terbuka untuk semua kalangan tanpa dipungut biaya apa pun.

“Kadang orang berpikir kalau mau masuk TNI harus kenal orang dalam atau keluar biaya, padahal, sekarang siapa pun bisa daftar tanpa harus mengeluarkan biaya,” kata KSAD Jenderal Maruli saat ditemui di sela "TNI Fair 2025" di Silang Timur Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (20/9).

Jenderal bintang empat itu menambahkan bahwa TNI AD terus berupaya meningkatkan kualitas seleksi calon prajurit, termasuk menyiapkan kanal pengaduan melalui telepon atau aplikasi pesan singkat untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran.

“Kalau ada yang bisa melaporkan ke kami justru lebih baik, agar seleksi bisa semakin transparan,” ungkap Jenderal Maruli.

Dalam kesempatan itu, Maruli juga menyatakan bahwa kehadiran TNI AD dalam TNI Fair 2025, merupakan bentuk dukungan penuh terhadap acara yang diprakarsai Mabes TNI untuk merayakan HUT ke-80 TNI. Menurut Maruli, pameran ini menjadi ajang masyarakat melihat langsung perlengkapan TNI sekaligus sarana hiburan.

Dalam pameran tersebut, TNI AD menampilkan hampir seluruh perlengkapan yang boleh diketahui publik, termasuk alutsista modern.

TNI AD juga membuka stan rekrutmen prajurit dan edukasi. Warga tampak antusias berfoto di depan kendaraan tempur maupun mengunjungi stan untuk mendapat informasi lebih lanjut.

“Antusiasme masyarakat luar biasa. Banyak sekali anak-anak yang hadir, mudah-mudahan mereka menjadi generasi penerus kami ke depan,” katanya.