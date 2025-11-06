KSAD Jenderal Maruli: Tentara Tidak Boleh Berkhianat

jpnn.com, PALEMBANG - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa seorang prajurit tidak boleh berkhianat terhadap sumpahnya sebagai tentara.

Hal tersebut disampaikan KSAD Jenderal Maruli saat memberikan pengarahan kepada prajurit, PNS dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) dalam kunjungan kerjanya di Makodam II/Sriwijaya, Palembang, Rabu (5/11/2025).

Jenderal Maruli dalam arahannya yang turut dihadiri Ketua Umum Persit KCK Ny. Uli Simanjuntak, mengingatkan pentingnya menjaga loyalitas dan kekompakan di lingkungan TNI AD.

Dia menekankan semangat kebersamaan dan kesetiaan tegak lurus kepada bangsa dan negara menjadi fondasi kekuatan Angkatan Darat.

“Yang penting kita semua Angkatan Darat harus kompak, tentara tidak boleh berkhianat, tegak lurus semuanya (loyalitas), apapun yang terjadi tegak lurus, tidak usah ikut gosip-gosip segala macam. Kalau kita kompak semua, tidak akan ada apa-apa di Indonesia ini. Jangan sampai terpengaruh oleh segala macam pengaruh apapun. Kita sudah komitmen jadi tentara. Kita yakini dan bangga beberapa tahun ke depan tentara akan semakin baik,” tegas KSAD.

Selain menekankan pentingnya loyalitas, KSAD juga memastikan bahwa pimpinan Angkatan Darat akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Salah satunya melalui program pembangunan dan renovasi rumah dinas maupun rumah non-dinas (rumah pribadi) yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP).

Seusai memberikan pengarahan, Jenderal Maruli melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau kawasan Asrama Militer Sekojo, Palembang.