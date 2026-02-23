KSAD Jenderal Maruli Tinjau RSPAD Gatot Soebroto untuk Pastikan Layanan Kesehatan Makin Modern dan Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau langsung capaian perbaikan fasilitas kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI AD dalam memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit, PNS, keluarga besar TNI AD, serta masyarakat umum.

Dalam kesempatan tersebut, KSADmenerima paparan dari Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayor Jenderal TNI dr. Ichsan Firdaus, Sp.KJ., M.M.R.S., CFrA, terkait berbagai program renovasi, modernisasi sarana dan prasarana, serta pemeliharaan dan pengembangan alat kesehatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Program tersebut mencakup peningkatan kualitas ruang perawatan, pembaruan instalasi medis seperti peralatan pencitraan radiologi dan alat THT (stroboscopy), peningkatan fasilitas ruang operasi, optimalisasi sistem pendukung rumah sakit, pengembangan poliklinik serta penataan lingkungan rumah sakit agar lebih indah dan nyaman.

Jenderal Maruli menyampaikan apresiasinya atas capaian RSPAD selama tahun 2025.

Menurutnya, peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan strategis yang harus terus dijaga agar RSPAD mampu menjawab tantangan pelayanan medis yang makin kompleks dan dinamis.

Di samping itu, KSAD juga menerima paparan rencana pengembangan RSPAD tahun 2026, yang meliputi modernisasi peralatan medis, peningkatan kapasitas layanan spesialistik, penguatan sistem digital rumah sakit serta pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang seperti rehabilitasi medik, gedung parkir, food court, dan sarana pendukung lainnya.

Merespons hal tersebut, KSAD menekankan pentingnya perencanaan yang matang, terukur, dan berorientasi jangka panjang agar setiap program pengembangan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan.