jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi memberikan apresiasi kepada tim penyelam Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Satkoppeba) Koarmada I TNI AL yang berhasil menemukan dan mengevakuasiFlight Data Recorder (FDR) helikopter MI-17 V5 HA-5235.

Penghargaan diserahkan Kasad didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Markas Satkoppeba Koarmada I, Pondok Dayung, Jakarta Utara, Jumat (27/11/2026).

Apresiasi tersebut merupakan bentuk penghormatan TNI AD atas dedikasi dan profesionalisme para penyelam dalam mendukung operasi pencarian dan evakuasi FDR pascakecelakaan helikopter tersebut di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Dalam operasi itu, tim gabungan yang terdiri dari penyelam TNI AL, personel Penerbad TNI AD, Polairud, dan Basarnas berhasil menemukan serta mengevakuasi FDR dan bagian ekor helikopter di perairan Kuala Pembuang, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Sabtu (7/11/2026).

Proses evakuasi dilakukan di tengah kondisi perairan dan medan operasi yang menantang.

Helikopter MI-17 V5 HA-5235 mengalami kecelakaan pada Rabu (4/11/2026) saat melaksanakan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas negara.