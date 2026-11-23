KSAD Jenderal Tandyo Beri Penghargaan Kepada 31 Prajurit Peraih Juara Umum AARM ke-34
jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan Kontingen TNI AD meraih juara umum ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-34 Tahun 2026 di Malaysia mendapat apresiasi langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi.
Sebagai bentuk penghargaan, Jenderal Tandyo memberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta prioritas mengikuti pendidikan kepada 31 personel inti kontingen.
KSAD menyampaikan penghargaan tersebut saat menerima Kontingen TNI AD peraih juara umum AARM ke-34/2026 di Aula Jatikusumo, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (23/11/2026).
Dalam kompetisi menembak antarangkatan darat negara-negara ASEAN tersebut, Kontingen TNI AD meraih nilai tertinggi dengan 132 poin.
Kontingen TNI AD juga membawa pulang 7 trofi, 16 medali emas, 11 medali perak, dan 3 medali perunggu.
Prestasi tersebut semakin membanggakan karena para petembak TNI AD menggunakan senjata produk PT Pindad dalam kompetisi.
Senjata tersebut merupakan hasil karya industri pertahanan dalam negeri.
Keberhasilan Kontingen TNI AD meraih juara umum ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-34 Tahun 2026 di Malaysia mendapat apresiasi dari KSAD Jenderal Tandyo Budi.
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