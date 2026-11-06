KSAD Jenderal Tandyo Budi Pimpin Pemakaman Militer Kapten Cpn (Anumerta) Nurhafiz

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi R memimpin upacara pemakaman militer Kapten Cpn (Anumerta) Nurhafiz Akbar Rizky Hartio, S.H., M.H., prajurit Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad) yang gugur saat menjalankan misi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Upacara pemakaman berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Tunggal, Semarang, Kamis (5/11/2026), sebagai bentuk penghormatan terakhir TNI AD atas pengabdian almarhum dalam menjalankan tugas negara.

Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum disemayamkan di Lanumad Ahmad Yani, Semarang.

Selanjutnya, prosesi pemakaman militer dipimpin langsung oleh Kasad sebagai penghormatan institusi TNI AD kepada prajurit yang gugur saat melaksanakan tugas kemanusiaan.

Almarhum merupakan salah satu kru helikopter MI-17V5 TNI AD nomor registrasi HA-5235 yang mengalami kecelakaan di wilayah Kabupaten Seruyan, pada Rabu (4/11/2026), saat menjalankan misi pemadaman Karhutla.

Dalam peristiwa tersebut, Letkol Cpn (Anumerta) Dudi Firmansyah juga turut gugur.

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Sementara itu, Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo masih dalam proses pencarian, sedangkan lima prajurit lainnya yang selamat, saat ini sedang menjalani perawatan medis di RSUD Kuala Pembuang.

Gugurnya almarhum menjadi duka bagi keluarga besar TNI AD.