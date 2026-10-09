KSAD Maruli: Sangat Memalukan!

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai penggunaan rumah dinas TNI AD sebagai tempat operasional judi online (judol) mencoreng institusi.

“Ini justru hal yang sangat memalukan buat kami," kata Maruli di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Maruli menegaskan TNI AD menolak tegas segala aktivitas yang berkaitan dengan judi online. Ia membenarkan prajurit yang terlibat kini ditahan di Markas Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam) Jaya, karena diduga menyewakan rumah tersebut kepada para operator judol. Prajurit itu, kata Maruli, dipastikan menerima sanksi tegas dari satuannya, dan TNI AD tidak akan melindungi oknum yang terlibat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyebut rumah dinas itu ditempati prajurit yang bersangkutan, dan kini ia ditahan untuk pemeriksaan di Pomdam Jaya. Prajurit tersebut adalah Letnan Kolonel (Inf) Arman, Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap 1/Jakarta.

Menurut Nas, Pomdam Jaya masih menelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam aktivitas judol di rumah itu.

Kasus ini terungkap pada Minggu (4/10), ketika TNI AD membongkar dugaan praktik operasional judol di sebuah rumah di Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, pengungkapan bermula dari laporan tentang aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan lalu mendatangi lokasi serta mengamankan tempat dan barang bukti.

Di lokasi, petugas menemukan sejumlah komputer di beberapa ruangan yang diduga dipakai menjalankan sistem judol. Sebelas warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan, diamankan dan dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk diperiksa. Barang bukti yang disita meliputi 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP.