KSAL Laksamana Muhammad Ali Pimpin Upacara Wisuda Purnawira Pati TNI AL Tahun 2025

jpnn.com, SURABAYA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin secara langsung Upacara Wisuda Purnawira (WPW) Perwira Tinggi (Pati) TNI AL Tahun 2025 di Lapangan Laut Arafuru, Akademi TNI AL (AAL), Bumi Moro, Surabaya, Sabtu (11/10/2025).

Wisuda Purnawira Pati TNI AL Tahun 2025 ini mengangkat tema “Jiwa Pengabdian Tetap Tertanam, Semangat Perjuangan Takkan Padam.”

Tercatat, sebanyak 79 Wisudawan terdiri dari 3 (tiga) orang Pati bintang tiga berpangkat Laksdya TNI, 36 (tiga puluh enam) orang Pati bintang dua berpangkat Laksamana Muda TNI/Mayor Jenderal TNI Marinir, 40 (empat puluh) orang Pati bintang satu berpangkat Laksamana Pertama TNI/Brigjen TNI Marinir.

KSAL dalam amanatnya menyampaikan upacara ini adalah simbol pewarisan nilai-nilai luhur kepemimpinan, integritas, dan semangat pengabdian dari generasi senior kepada generasi penerus.

“Tradisi ini menegaskan pengabdian kepada bangsa dan negara tidak pernah berhenti, meskipun tugas kedinasan telah berakhir,” tegas KSAL.

Lebih lanjut, KSAL mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian luar biasa kepada Para Wisudawan.

Tak lupa kepada para Perwira Remaja, Taruna Akademi Angkatan Laut, dan segenap generasi penerus, KSAL berpesan “Teladanilah generasi di atas kalian. Warisi nilai-nilai luhur, integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang telah diberikan oleh para senior kalian. Jadikan pengabdian mereka sebagai inspirasi untuk memberikan karya terbaik bagi tni angkatan laut, TNI, bangsa, dan negara yang kita cintai bersama.”

Upacara Wisuda Purnawira Pati TNI AL juga dimeriahkan dengan demonstrasi Kolone Senapan dari Taruna AAL, bela diri, dan display Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL Angkatan ke-72, dan Paduan Suara gabungan Perwira Siswa Taruna AAL Angkatan ke-71 dan Mahasiswi Universitas Hang Tuah.