KSAL Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di KRI Sriwijaya-100

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di atas KRI Sriwijaya-100 yang tengah sandar di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (28/10).

Upacara yang mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” tersebut dirangkaikan dengan penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha kepada satuan TNI AL serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi.

Dalam sambutannya, KSAL menekankan kegiatan hari ini tidak sekadar upacara, melainkan bukti nyata tekad TNI AL untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan prestasi prajurit.

Persatuan tanpa prestasi akan kehilangan daya, sedangkan prestasi tanpa persatuan tidak akan bertahan lama.

Semoga semangat sumpah pemuda senantiasa menginspirasi kita untuk meningkatkan nasionalisme, patriotisme, dan pengabdian, serta samkaryanugraha dan piagam penghargaan prestasi menjadi motivasi untuk meneladani nilai perjuangan dan pengorbanan demi kejayaan TNI AL dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Tanda Kehormatan Samkaryanugraha dianugerahkan kepada empat satuan TNI AL, yaitu KRI Kujang-642, KRI Kerambit-627, Batalyon Infanteri 4 Marinir dan Batalyon Infanteri 10 Marinir.

Penganugerahan ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian satuan dalam melaksanakan tugas serta kontribusinya bagi organisasi TNI AL.