KSAL Ungkap Persiapan Pangkalan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan TNI AL tengah menyiapkan sejumlah pangkalan untuk mendukung operasional kapal induk Giuseppe Garibaldi.
Menurut Ali, persiapan tersebut mencakup penyiapan personel hingga infrastruktur pangkalan sebagai bagian dari kesiapan Indonesia menyambut kapal induk tersebut.
“Untuk personel sudah disiapkan, sudah disiapkan dan nanti akan segera dikirim ke Italia. Kemudian pangkalan mungkin nanti kita siapkan juga di mungkin di beberapa tempat di Indonesia ini,” kata Ali saat jumpa pers di Dermaga Kolinlamil Jakarta, Senin (11/5).
Ali menjelaskan pembangunan pangkalan dilakukan sebagai bagian dari upaya TNI AL mempersiapkan infrastruktur pendukung kapal induk. Namun, ia belum mengungkap lokasi pangkalan yang disiapkan maupun perkembangan pembangunannya.
Hingga kini, TNI AL masih menunggu koordinasi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait proses pembelian kapal induk tersebut dari perusahaan galangan kapal asal Italia, Fincantieri.
Ali berharap kapal induk pertama Indonesia itu dapat sandar di Tanah Air sebelum peringatan HUT TNI pada Oktober 2026 mendatang.
Kapal induk Giuseppe Garibaldi diketahui memiliki keterkaitan dengan dua kapal perang baru milik TNI AL, yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321, yang sama-sama diproduksi oleh Fincantieri.
Kapal induk sepanjang 180,2 meter itu dilengkapi mesin yang mampu melaju hingga 30 knot atau sekitar 56 kilometer per jam. Selain itu, kapal tersebut memiliki berbagai sistem persenjataan dan pertahanan, seperti radar jamming, peluncur rudal antipesawat Mk.29, Oto Melara Kembar 40L70 DARDO, tabung torpedo 324 mm rangkap tiga, serta rudal Otomat Mk 2 SSM. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
